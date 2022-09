Avete parlato in settimana, cosa è che non è andato fin qui? "Dettagli. Dobbiamo migliorare su tutti gli aspetti, ma dobbiamo lottare perché ci sono tante cose che ci hanno portato fin qui".

Quanto peso ha questa vittoria? "Oggi era una partita importante, dovevamo vincere a tutti i costi e dovevamo dimostrare che noi ci siamo e che la squadra c'è. Dovevamo tirare qualcosa in più".

E' anche un segnale di aiuto per l'allenatore?

"Non è sempre colpa dell'allenatore, siamo noi ad andare in campo, siamo noi ad affrontare le squadre. Il mister fa delle scelte, siamo noi a dover rispondere: siamo l'Inter. Quando uno viene chiamato deve rispondere".

Troppe critiche verso l'Inter?

"Domani ci incontreremo e ci saranno altre critiche costruttive. Quando sbagli e lo dici con una forma positiva, le cose migliorano sempre".

Ti senti sempre più leader?

"Io cerco sempre di fare il mio lavoro, quando c'è da correre non ci sono problemi, cerco sempre di aiutare la squadra. Ringrazio sempre i miei compagni perché se sono così è merito loro".

La preparazione è cambiata in vista del Mondiale?

"E' diversa, il campionato si fermerà e si giocherà il Mondiale. La mia preparazione individuale non è cambiata, ora voglio dare il massimo per l'Inter".