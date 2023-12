Autore del gol del 4-0 contro l'Udinese, l'attaccante e capitano dell'Inter Lautaro Martinez parla così a Inter TV: "Sicuramente quest'anno stiamo lavorando su questo aspetto, sul recuperare tanti palloni. Si è visto in molte partite dove siamo riusciti a segnare e se non segni comunque crei occasioni e opportunità. Sono molto contento di questo, sono orgoglioso di questo risultato e di questa squadra. Bisogna continuare su questa strada, è importante. Stiamo facendo un grande lavoro in questi tre anni con il mister".

Hai dimostrato di essere fisicamente al top.

"Sicuramente sì, sto bene fisicamente, mi trovo bene con tutti i compagni ed è importante per me e per tutta la squadra. Non volevo uscire senza fare gol. La cosa più importante sicuramente è che l'Inter deve vincere".