L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez commenta così ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi per 1-0 contro l’Arsenal a San Siro: “Sapevamo che affrontavamo una squadra di livello importante e che in queste competizioni il dettaglio fa la differenza. Abbiamo cercato nel primo tempo di mettere in campo la nostra qualità, ci siamo riusciti nei primi 30 minuti e poi siamo un po’ calati. Ma in generale credo che abbiamo fatto un’ottima gara. Avere ancora la porta inviolata dopo quattro giornate a questi livelli vuol dire tanto, anche se in campionato siamo un po’ in difficoltà perché abbiamo preso tanti gol. Sono soddisfatto per la partita che abbiamo fatto, abbiamo dieci punti in classifica che sono un bottino importante”.

Come ti spieghi la differenza col campionato?

“La testa, siamo più concentrati, ma questa concentrazione dobbiamo portarla anche in campionato perché se prendi tanti gol poi è difficile vincere”.

Cosa temi del Napoli?

“Sappiamo che affrontiamo una squadra tosta anche se arriva da una sconfitta, ha un allenatore forte, che prepara bene queste partite, giocatori forti. Dobbiamo recuperare le energie, sicuramente questa partita ci dà una spinta in più per affrontare la sfida di campionato”.