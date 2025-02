È il momento del Derby d’Italia in Serie A. Ai microfoni di Inter TV è il capitano nerazzurro Lautaro Martinez a presentare Juventus-Inter a meno di un’ora dal fischio d’inizio del big match dell’Allianz Stadium:

La Juventus è l'unica squadra del nostro campionato imbattuta in casa. Quanta motivazione in più vi mette questa statistica?

"La motivazione è quella di continuare a guadagnare punti, continuare a portare l'Inter in alto. Quindi oggi sarà una bella sfida, una gara importante da livello”.

17 gol per l'Inter sullo sviluppo di calcio piazzato. Può essere questa una delle chiavi del match?

“È una delle chiavi, a volte non riesci a sbloccare le gare. Su queste cose lavoriamo tanto, è importante quando ci sono delle partite chiuse che puoi aprire”.

Alla Juve sono arrivati tre nuovi difensori, li avete studiati?

“Abbiamo avuto una settimana lunga per preparare la partita. Abbiamo guardato tanto la Juventus, però abbiamo guardato tanto a noi stessi. Scendiamo in campo nella maniera giusta, sicuramente le cose saranno più facili”.