Quella del prossimo 27 luglio a Cesena contro l'Inter sarà la seconda uscita contro una formazione italiana per il Las Palmas. L'unico precedente risale addirittura al 1965, e avversario in quella circostanza fu l'altro club milanese, il Milan. La partita ebbe luogo in occasione della seconda tournée del club delle Canarie in Venezuela all'interno di un torneo internazionale in cui era presente anche il Santos. Vinsero i rossoneri col punteggio di 3-1 in una partita che le cronache dicono sia stata condizionata dall'espulsione di Gilberto Rodríguez. Alla fine, le squadre hanno subito due cartellini rossi per parte.