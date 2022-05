Tiene il punto Joan Laporta, presidente del Barcellona, che non intende cedere alle parole pressanti del presidente della UEFA Aleksander Ceferin che definisce la Super League un progetto destinato a soccombere. Il numero uno culé, intervistato da L'Esportiu de Catalunya, detta la sua ricetta per superare l'attuale stato critico che vive il suo club: "Tutto si risolve se si rispettano le regole, se c'è un'armonizzazione del fair play finanziario senza periodi di grazia con alcuni paesi mentre qui non abbiamo spazio per fare transazioni anche se generiamo reddito. Mi dicono: 'Tu hai l'eredità che hai, e non è colpa tua'. Ebbene, l'eredità è colpa di chi ha guidato il club, ma anche così, se si adottano misure più flessibili in altri Paesi, dovrebbero essere prese anche qui. E questo non è il caso. La soluzione è che il campionato sia molto più flessibile in termini di fair play e che questi club non abbiano i privilegi che hanno dalla UEFA. Consentono loro di fare cose che non sono accettabili e che gli altri non fanno".

Qual è l'attuale rapporto Barça-UEFA?

"Freddo. Pensiamo che la Champions possa essere migliorata in termini di risorse per i club e renderla più appetibile. L'idea dei club che difendono una Super League è di sedersi e trovare soluzioni a tutto questo. E le soluzioni reali, non continuano a mascherare la storia. Perché i club, che sono quelli su cui stiamo investendo in questo spettacolo, li dobbiamo governare. C'è un problema di governance e penso che possiamo essere d'accordo con la UEFA. I club devono governare la massima competizione. Ovviamente la UEFA ha qualcosa da ridire. E dobbiamo anche parlare della distribuzione del denaro. È un business che costa un sacco di soldi da mantenere nell'élite e se ciò non accade, ci sono club che hanno una tradizione che ci farà molto male.