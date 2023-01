C'è Sebastiano Esposito nella lista della spesa della Ternana per il mercato di gennaio. Il club rossoverde guarda con particolare attenzione al giovane attaccante di proprietà dell'Inter, protagonista di una tormentata prima parte di stagione in Belgio con l'Anderlecht. E proprio sul tema mercato è stato interpellato in conferenza stampa prima della partita contro l'Ascoli il tecnico delle Fere Aurelio Andreazzoli, che però ha preferito dribblare: "Non è mia competenza parlare di mercato. C'è chi a dimostrato si saperlo fare molto bene in passato e presumo che continuerà a farlo anche in questo caso seguendo i programmi della società a breve e a lunga scadenza.