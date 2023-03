Dopo Monza-Cremonese anche Salernitana-Bologna finisce in parità. La squadra di casa va due volte in vantaggio, prima con il nerazzurro Pirola nel primo tempo e poi con Dia nella ripresa, ma si fa raggiungere due volte dagli ospiti: di Ferguson e Lykogiannīs le reti per i rossoblù di Thiago Motta. Terzo pareggio consecutivo per la Salernitana, dopo quello a San Siro contro il Milan, che sale così a quota 27 punti in classifica. Il Bologna invece raggiunge il Torino all'ottavo posto a quota 37 punti.