Il presidente del Senato Ignazio La Russa commenta le ultime novità sull'infinita questione San Siro: "Sono contento solo a metà perché voglio capire che cosa significa rifunzionalizzare San Siro. Se è un trucco per abbatterlo facendo finta di non abbatterlo sono contrario. Secondo me la cosa migliore è non toccarlo, rinfunzionalizzarlo senza toccarlo: costa meno, non ci sono danni ambientali, non ci sono danni per l'aria che respiriamo e si risparmiano i costi di demolizione. Intanto sono contento che ci sia un nuovo stadio vicino a San Siro".