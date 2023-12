La Roma vince in rimonta a Reggio Emilia dopo un primo tempo difficile. Infatti è il Sassuolo a passare in vantaggio con con Henrique, poi i giallorossi ribaltano punteggio sfruttando anche l'espulsione di Boloca per un fallo brutto (rivisto al VAR). Dybala timbra il pareggio dal dischetto, poi Kristensen beffa Consigli con un tiro deviato che finisce nel sacco con un pallonetto dalla traiettoria incredibile. Nel finale i neroverdi ci provano, ma alla fine i giallorossi portano a casa tre punti vitali.