Sono due le italiane impegnate in Europa in questo giovedì sera. Nelle sfide di Europa League in programma alle ore 21 spicca il ko della Roma all'Olimpico contro il Betis Siviglia: dopo il vantaggio firmato Dybala (su rigore), i giallorossi si fanno ribaltare dalle reti di Rodriguez e Luiz Henique, decisivo al minuto 88. Nel finale viene espulso Zaniolo.

La prima vittoria in trasferta della stagione della Fiorentina arriva invece in Conference League, dove i viola superano 3-0 l'Hearts (Mandragora, Kouamé e Jovic) tenendo aperte le speranze di qualificazione al prossimo turno.

Tutti i risultatai della serata di Europa League: