Ai microfoni di Sky Sport Beppe Bergomi ha voluto analizzare, anche retrospettivamente, la lotta scudetto. Con una convinzione in principio: “Quest’anno non c’era una squadra con una leadership assoluta: l’Inter dopo il campionato vinto invece di aggiungere giocatori ne ha persi due; il Milan è stata l’unica ad aver investito qualcosa. Il Napoli, dal canto suo, aveva la possibilità di stare davanti fino alla fine. Continuo a pensare che per qualità, profondità di rosa e alternative il Napoli poteva vincere il campionato”.