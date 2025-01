La Rappresentativa Serie D ha concluso il primo raduno nazionale della stagione, tenutosi dal 21 al 23 gennaio a Carate Brianza, pareggiando in amichevole per 1-1 con l’Under 18 dell’Inter. La squadra di Giuliano Giannichedda, andata in vantaggio al tramonto del primo tempo con un gol di Valente, si è fatta riacciuffare in extremis, a 3’ dal fischio finale, da Kukulis.

"Sono soddisfatto di ciò che ho visto, i ragazzi hanno dimostrato personalità, spirito di sacrificio e tanta voglia di aiutarsi l’un l’altro - ha dichiarato a fine gara il selezionatore Giuliano Giannichedda a Lnd.it -. Dopo soli due giorni questa squadra ha già le caratteristiche di un gruppo solido e coeso, un aspetto importante per una rappresentativa. Avevamo di fronte una squadra di valore come l’Inter ma non abbiamo sofferto, siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo mettendoli in difficoltà. E’ questo il comportamento migliore per crescere. Giocare in un centro sportivo come quello dell’Inter, respirare l’aria del professionismo, fa bene a questi ragazzi, a prescindere dalla loro carriera futura. Ringrazio la società nerazzurra per l’ospitalità, ci hanno fatto sentire a casa”.

IL TABELLINO:

INTER U18 - RAPPRESENTATIVA SERIE D 1-1

INTER U18 (4-4-2): Michielan (10’st Pentima); Della Mora (10’st Ballo), Perez (1’st Kangasniemi), Nenna (Cap.) 1’st Verre, Conti; Pinotti, Kartelo (23’st Cerpelletti), Mantini, Putsen (1’st Bovio); Kukulis, El Mahboubi (15’st Carbonara). All: Carbone

RAPPRESENTATIVA SERIE D

Primo tempo (4-2-3-1): Conti; Bencivenga, Chelli, Iacoponi, Lupo; Milia, Lupano (Cap.); Valente, Tonni, D’Incoronato; Lischetti. All: Giannichedda

Secondo tempo (4-2-3-1): Ferrante; Borgna, Graziani (Cap.), Oprandi, Arrighi; Manzoni, Chiabotto; Mascheroni, Manes, Marmo; Cogo.

ARBITRO: Giorgino Piernicola di Milano

ASSISTENTI: Simone Chimento (Saronno) e Kevin Turra di Milano

RETI: 41’pt Valente (R), 42’st Kukulis (I)

RECUPERO: 1’ + 2’

AMMONITI: El Mahboubi, Della Mora (I)