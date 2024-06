Polonia e Ucraina si sfidano in amichevole ad una settimana di distanza dall'inizio dell'Europeo. La partita si gioca allo stadio PGE Narodowy di Varsavia e nella formazione titolare polacca c'è anche Zielinski, promesso sposo dell'Inter. Una buona occasione per vederlo in azione.

Polonia (3-4-3): Skorupski; Walukiewicz, Salamon, Kiwior; Skoras, Zielinski, Romanczuk, Zalewski; Buksa, Szymanski, Milik.

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Talovierov, Bondar, Mykolenko; Malinovsky, Sydorchuk; Yarmolenko, Sudakov, Zubkov; Dovbyk.