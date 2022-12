Intervistato da SportWeek, Destiny Udogie, terzino dell'Udinese con un futuro già scritto nel Tottenham di Antonio Conte che ne detiene il cartellino, si sofferma sulla questione dell'impiego dei giovani nella Serie A: "Secondo me i giovani buoni in Italia li abbiamo, è che spesso diamo loro poca fiducia. Magari ti fanno giocare, poi fai un errore, che ci può stare, e la volta dopo hanno paura di rimetterti dentro...". Udogie viene poi invitato a disegnare la sua Italia ideale per tornare a giocare i Mondiali nel 2026: "In porta non c’è storia, Gigio Donnarumma. La difesa.... Bastoni a sinistra, Okoli al centro e Scalvini a completare. A centrocampo partiamo dal play: Verratti forse sarà un po’ avanti con gli anni, facciamo Tonali. Mezzala destra Nicolò Barella, nel 2026 sarà ancora al top, a sinistra uno tra Frattesi e Pellegrini, facciamo Pellegrini.