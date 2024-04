Parlando in conferenza stampa alla vigilia del derby, Simone Inzaghi tocca anche il tasto singoli. Si parte da Lautaro Martinez, a caccia di un gol che manca ormai da fine febbraio: "Come l'ho visto? Bene, ha lavorato bene. E' un attaccante che si nutre di gol, ma è concentrato. Ci sono state le soste, la pausa, la squalifica. Non si è giocato tantissimo in mezzo. Ma l'ho visto motivato e concentrato".

Inzaghi conferma poi che, a scudetto conquistato, è probabile anche che giocatori come Tajon Buchanan possano avere avere più spazio: "Sicuramente. Domani ci sono tutti tranne Cuadrado che ha avuto un affaticamento ma martedì sarà già in gruppo. Forse qualcosa farà anche oggi. Peccato perché prima del Cagliari aveva lavorato molto bene. Per gli altri dovranno essere bravi e guadagnarsi lo spazio. Sarebbero però tutti pronti per giocare, ma io devo sceglierne undici".