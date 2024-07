La Lega Serie A ha deciso di impugnare, con una votazione all’unanimità durante l’assemblea tenutasi oggi a Milano, la delibera con cui il Consiglio Figc ha deciso di confermare i pesi tra le varie componenti per l’elezione del prossimo presidente federale, in programma il 4 novembre, nonostante le modifiche richieste dall’emendamento Mulé, che sarà votato nei prossimi giorni in Senato dopo aver ricevuto il via libera nel dl sport alla Camera la scorsa settimana

Il presidente della Lega Lorenzo Casini a fine riunione ha dichiarato: "La Serie A, all’unanimità, consapevole che sono partiti gli incontri, ha ribadito la necessità che si vada verso un modello di maggiore autonomia, verso un sistema in cui le decisioni che riguardano al Serie A possano avere il parere di essa stessa e quindi ci sia un significativo riequilibrio dei pesi elettorali e del peso negli organi direttivi - riporta Calcio&Finanza -. L'assemblea ha deciso di impugnare il regolamento ma non è un atto ostile ma di difesa tecnica, con la scadenza o lo si faceva o non era più possibile. Era stato approvato contro i pareri di Serie A e Serie B, cristallizzando i pesi elettorali senza l’equilibrio".

"L’impugnazione dà avvio a un ricorso che sarà presso il Tribunale Federale Nazionale – ha continuato Casini –, con un iter ma abbiamo già detto che, ove invece come tutti speriamo che le interlocuzioni, visto che la federazione ha dato ampia disponibilità, porteranno a un sano confronto, il ricorso può essere ritirato. Non è ostilità ma un atto di difesa tecnica. Serie A al 35% in consiglio? Non abbiamo richieste così precise, è un pacchetto in cui il riequilibrio presuppone un aumento del peso del settore professionistico che è auspicabile raggiunga la metà di quello che poi sono gli organi. Poi ci sono le istanze sulla maggiore autonomia sull’organizzazione del campionato e delle leghe, e poi c’è il parere vincolante sulle delibere che riguardano la Serie A".