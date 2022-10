È la Lazio l'unica squadra italiana impegnata nella tornata di gare europee delle ore 21. All'Olimpico i biancocelesti ospitano lo Sturm Graz nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League: i gol di Immobile e Pedro non bastano alla squadra di Sarri (in 10 per gran parte della gara per il rosso di Lazzari) e non va oltre il 2-2. Nelle altre partite il Manchester United passa all'ultimo contro l'Omonia, il PSV dilaga con lo Zurigo e il Monaco cade sul campo del Trabzonspor. In Conference League è invece da segnalare il gol di Sebastiano Esposito, inutile nel 2-1 tra West Ham e Anderlecht.

Tutti i risultati della serata di Europa League:

Ferencvaros-Stella Rossa 2-1

Lazio-Sturm Graz 2-2

Ludogorets-HJK 2-0

Manchester United-Omonia 1-0

PSV-Zurigo 5-0

Real Sociedad-Sheriff Tiraspol 3-0

Trabzonspor-Monaco 4-0

Union Berlino-Malmo 1-0