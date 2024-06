La Lazio si vuol tenere stretta il portiere greco Christos Mandas, accostato anche all'Inter nell'ottica della ricerca del nuovo secondo di Yann Sommer. Al punto da dire no addirittura al Manchester City: secondo il quotidiano Il Messaggero, il club biancoceleste ha respinto una proposta da 12 milioni di euro che prevedeva un prestito con obbligo di riscatto presentata dal club campione d'Inghilterra. La Lazio crede in Mandas, al punto che nei giorni scorsi il direttore sportivo Angelo Fabiani ha incontrato il suo agente per blindarlo col rinnovo fino al 2029 a 800 mila euro.

La Lazio potrebbe aprire però a una cessione in prestito. Il quotidiano fa sapere che ci sono diversi club medio-piccoli che lo accoglierebbero volentieri per fargli fare il titolare per un anno e restituirlo poi alla società capitolina. Tra questi vengono citati Monza ed Hellas Verona.