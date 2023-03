Nuovo aggiornamento sull'inchiesta Prisma, che vede la Juventus imputata per plusvalenze fittizie e manovra illegale degli stipendi. Ieri, riporta la Gazzetta, gli inquirenti hanno ascoltato l'avvocato di Paulo Dybala, ex giocatore bianconero e oggi in forza alla Roma, il quale ha dichiarato che il proprio assistito deve ancora ricevere dal club torinese 3,7 milioni di euro, cifra emersa dalla seconda manovra stipendi concretizzata con accordi singoli con i calciatori nella stagione 2020/21. Dybala avrebbe dovuto ricevere quella somma entro gennaio e, non essendo accaduto, ha fatto richiesta alla Juventus tramite il proprio avvocato.