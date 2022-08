Dopo cinque anni la Fiorentina riassapora il gusto dell'Europa: dopo il 2-1 dell'andata a Firenze, la formazione di Vincenzo Italiano costringe sullo 0-0 il Twente nel ritorno di Enschede e passa alla fase a gironi di Europa Conference League. Partita difficile per i viola, che soffrono le iniziative degli olandesi che fino all'ultimo inseguono la rete che vorrebbe dire supplementari. In pieno recupero, coi gigliati in 10 per il rosso a Igor, Pietro Terracciano si inventa la parata salva qualificazione sul colpo di testa di Brenet. Al triplice fischio corsa liberatoria di Italiano in campo: la Fiorentina domani avrà un posto nelle urne dei sorteggi dei gironi di Europa Conference League.