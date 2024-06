La Fiorentina espugna Bergamo: l'rgoglio della viola prevale nell'ultima partita della stagione di Serie A. Ospiti avanti con Belotti, pareggia Lookman. La serata del divertimento prosegue senza indugi quando Nico Gonzalez riporta avanti la viola, ma Scalvini pareggia i conti per la seconda volta. Belotti, al minuto 46 del primo tempo, trova la doppietta personale. Apprensione per Giorgio Scalvini, che si è infortunato al ginocchio. Spalletti e la Nazionale attendono notizie in vista degli Europei.