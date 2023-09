Stefano Pioli è uno dei responsabili della disfatta del Milan contro l'Inter. Questo, almeno, quanto fa intuire la Curva Sud rossonera in un comunicato pubblicato dopo la manita incassata da Leao e soci: "Il valore delle parole è direttamente proporzionale al valore di chi le pronuncia - scrive la frangia più calda del tifo del Diavolo -. A te caro Milan non è questione di perdere derby ma il come li si perdono! Ancora una volta nello stesso identico modo. E probabilmente due domande di come si prepara sta partita qualcuno se le deve fare!".