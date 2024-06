Oumar Solet era già sul punto di lasciare il Red Bull Salisburgo in inverno, ma la partenza in questo mercato estivo appare ora inevitabile. L'elenco degli interessati è lungo e continua ad arricchirsi: dopo che in passato Inter e Bayern Monaco hanno mostrato il loro interesse, ora, secondo RMC Sport, anche Bayer Leverkusen e Stoccarda si inseriscono nella corsa.

Nerazzurri e tedeschi potrebbero affrontare la concorrenza del Manchester United. Anche il top club inglese sarebbe interessato a Solet, che ha un costo del cartellino oscillante tra i 12 e 15 milioni di euro e soprattutto un contratto in scadenza nel 2025.