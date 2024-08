Nando Orsi ha parlato a Radio Radio della possibilità di vedere Chiesa all'Inter. Di seguito il suo intervento: "Con Simone Inzaghi dove gioca? Dove gioca Kvaratskhelia con Conte. Thuram quando è arrivato non sembrava un attaccante centrale eppure ha fatto l’attaccante centrale. Chiesa, a parte che si parla di cose che non si sanno, può adattarsi giocando da seconda punta. Non è importante dove giocherà con Inzaghi. Utile all’Inter? I giocatori forti sono sempre utili, soprattutto se poi lui ritorni a giocare come prima", ha concluso.