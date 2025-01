Il tecnico Carmine Gautieri, interpellato dai colleghi di Tuttomercatoweb, ha parlato dei nerazzurri proprio in vista della sfida di questa sera contro il Monaco: “L’Inter in queste partite fa la differenza. Oggi oltre ad essere forte in campionato lo è anche in Europa. Può portarla a casa”.

Focus anche sull'Atalanta: "Quella tra Atalanta e Barcellona è una partita bella tra due squadre che giocano in modo completamente diverso e l’Atalanta potrebbe mettere in difficoltà il Barcellona come fatto con il Bayer Leverkusen. La Dea deve stare attenta alla qualità del Barcellona, ma ha grande fisicità e in queste partite diventa micidiale”, ha detto.