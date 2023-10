Non esce dal tunnel la Sampdoria: i blucerchiati incassano l'ennesima sconfitta in casa, ancora una volta in rimonta, per mano del Catanzaro di Vincenzo Vivarini. A Marassi, l'iniziale vantaggio doriano firmato da Fabio Borini su calcio di rigore procurato da Sebastiano Esposito al 34esimo viene vanificato prima dal pareggio arrivato due minuti dopo per mano di Jari Vandeputte, complice anche un movimento di Ghilardi che inganna Filip Stankovic, poi dalla rete del definitivo 2-1 arrivata grazie a Enrico Brignola al 45esimo.

L'attaccante di scuola Inter gioca l'intero incontro cercando anche di creare qualche insidia ai giallorossi, ma nulla da fare: la Samp deve capitolare ancora e la situazione intorno a Andrea Pirlo si fa decisamente rovente.