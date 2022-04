Dopo la doppietta di ieri rifilata al Milan nella semifinale di Coppa Italia che è valsa ai nerazzurri di fatto il pass per la finale di Roma dell'11 maggio, Lautaro Martinez entra a far parte nella Team Of The Week di Ea Sport Fifa con 88 di punteggio. A renderlo noto è l'Inter stesso tramite i canali social, dove lancia anche un sondaggio: "Che ne pensate? Lautaro ha raggiunto il punteggio di FIFA 22 che merita?" si legge nel Tweet del club nerazzurro.