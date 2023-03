Per la partita di martedì sera tra Porto e Inter, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è stato designato uno degli arbitri più esperti e referenziati del panorama europeo, vale a dire Szymon Marciniak, 42enne di Plock, protagonista anche dell'ultima finale Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia, che trova i nerazzurri per la seconda volta in questa stagione dopo il pirotecnico 3-3 del Camp Nou contro il Barcellona. Inter che insieme alla Juventus è la squadra italiana che Marciniak ha arbitrato più volte in carriera con sei precedenti: bilancio in perfetto equilibrio, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte.