Con l'Inter che continua a fare muro per Milan Skriniar, il Paris Saint-Germain continua a sondare piste alternative per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Spunta ora un nome nuovo, che si aggiunge a quello di Mohamed Simakan e Wesley Fofana: secondo Prime Video, tv che detiene i diritti della Ligue 1, nella lista di Luis Campos c'è anche il nome del centrale del Monaco Axel Disasi, già nel suo mirino quando ricopriva il ruolo di direttore sportivo del Lille. Resta da vedere se la dirigenza monegasca aprirebbe le porte all'addio del suo vice-capitano, considerata anche la posizione in bilico di Benoît Badiashile.