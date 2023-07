Ancora una partnership per l'Inter che in questa tournée estiva in Giappone incontra l'arte dei manga. Nel Sol Levante, "calcio e cultura si uniscono per creare qualcosa di grande": l'Inter incontra X Blue Lock, manga giapponese scritto da Muneyuki Kaneshiro, tra l'altro tifoso della Beneamata. Insieme, le due realtà, "hanno dato il via ad un percorso di crescita, iniziato in Giappone. Un’identità grafica speciale, ispirata all’immaginario dei manga, contenuti ed eventi esclusivi" come si legge su Inter.it. Di seguito il comunicato del club:

"Un’identità grafica speciale, ispirata all’immaginario dei manga, contenuti ed eventi esclusivi: così l’Inter in Giappone ha dato il via alla collaborazione con Blue Lock, un percorso di crescita che unisce i due brand e che prevederà tante novità.

L’Inter e lo straordinario mondo dei manga: un connubio perfetto, che viene esaltato, in occasione del “Japan Tour 2023”, dalla collaborazione con “Blue Lock”, manga shonen scritto da Muneyuki Kaneshiro e disegnato da Yusuke Nomura, edito in Giappone dall'illustre casa editrice Kōdansha e distribuito in Italia da Panini Comics.

Si tratta di un manga molto popolare, che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, grazie a una narrazione innovativa del mondo del calcio, in un perfetto mix tra sport e gaming e con una rosa di eroi dai valori e caratteristiche ispirate ai fuoriclasse del calcio occidentale. Il racconto vede come protagonista Isagi Yoichi e narra le vicende dei 300 giovani attaccanti più promettenti del Giappone che partecipano ad un rivoluzionario metodo di allenamento nella struttura del Blue Lock, con l’obiettivo di creare l'attaccante migliore al mondo, il cui compito è quello di condurre la nazionale nipponica alla vittoria della Coppa del Mondo".