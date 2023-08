Il secondo impegno del campionato dell'Inter sarà all'Unipol Domus di Cagliari, dove lunedì 28 agosto alle 20:45 è in programma la sfida contro i sardi. La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.