Non sono serviti commenti delle parti interessate circa le indiscrezioni in merito alla situazione legata a DigitalBits. Come anticipato qualche settimana fa, l'Inter ha rimosso il logo dell'azienda di blockchain dalle maglie di Inter Women. Decisione entrata in vigore immediatamente come era già emerso dalle foto recenti circolate sui social del club in cui appariva la maglia senza sponsor e confermata durante l'amichevole contro il Parma in programma per oggi, e ancora in svolgimento, a Collecchio. "Nel frattempo proseguono le valutazioni legate all’ipotesi di togliere il logo anche dalle divise della squadra Primavera, mentre non ci sono per ora discussioni legate a quelle di Lukaku e compagni" si legge su CalcioeFinanza.