F.C. Internazionale propone nel proprio bilancio 2023-2024 una precisazione in merito all'attività di Grand Tower S.à.r.l., la holding con sede in Lussemburgo che deteneva la maggioranza delle quote della società interamente controllata da Great Horizon, a sua volta controllata da Suning Sports International. Nei mesi di giugno e settembre 2023, si legge, Grand Tower aveva proceduto a convertire in riserve di patrimonio netto finanziamenti soci per un totale di Euro 86 milioni, rispettivamente per Euro 10 milioni ed Euro 76 milioni, in maniera tale che la perdita dell’esercizio 2022/2023 risulta quindi interamente coperta a livello di patrimonio netto.

In più, in data 26 marzo 2024 il precedente Azionista di Riferimento ha operato un’ulteriore conversione di finanziamenti soci in riserve di patrimonio netto per Euro 22 milioni, mentre il Nuovo Azionista di Riferimento ha proceduto, nel primo trimestre della stagione sportiva 2024/2025, ad un versamento in conto Riserva per futuro aumento di capitale di F.C. Internazionale Milano S.p.A. per un totale di Euro 44 milioni e ad una conversione in riserve di patrimonio netto finanziamenti soci per Euro 3 milioni; conseguentemente la perdita del presente esercizio risulta quindi interamente coperta a livello di patrimonio netto della Capogruppo alla data di approvazione del presente bilancio consolidato. Viene anche ricordato che i limiti minimi di capitalizzazione previsti dall’art. 2447 del Codice Civile non sono applicabili al bilancio consolidato.