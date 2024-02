Non solo Amadeus è felice per l'Inter in quel di Sanremo. Appena salito sul palco per l'esibizione serale in compagnia di Nek, Francesco Renga ha voluto esultare per la vittoria della squadra di Simone Inzaghi contro la Roma abbracciando il conduttore: "Siamo primi, noi due sì! Capolista!". Un urlo di gioia che permea ancora più di nerazzurro il teatro Ariston...