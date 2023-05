L'Inter vince la finalissima contro la Fiorentina e conquista la nona Coppa Italia delal sua storia. A commentare l'ultimo successo nerazzurro ci pensa anche Antonio Cassano. "Buonissima Fiorentina per circa 25-30 minuti, poi dopo l'occasione sbagliata da Dzeko è salita l'Inter: due errori clamorosi di Milenkovic che prima ha tenuto in gioco Lautaro e poi nel 2-1 si è fatto beccare di anticipo e ha sbagliato - analizza Fantantonio in una storia su Instagram -.

In quei 15-20 minuti l'Inter ha rimesso su la partita. Nel secondo tempo è ripartita di nuovo bene la Fiorentina e l'Inter ripartiva: era una partita che poteva finire 2-2 o 1-3. Potevano fare gol da una parte e dall'altra, però poi alla lunga vince sempre la squadra più forte".