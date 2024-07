Nella difesa della Fiorentina potrebbe essere Marin Pongracic a prendere il posto di Nikola Milenkovic. Parlando ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'ex vice allenatore del Lecce, Andrea Tarozzi, spende parole al miele per il difensore croato, approvando il suo eventuale sbarco in viola: "Per la Fiorentina Pongracic potrebbe essere un bel colpo, un difensore di struttura e di personalità. Quando leggevo dell'interessamento del Rennes, mi domandavo come mai non ci avessero pensato anche big come Inter, Milan e Juventus ma anche altri club italiani - le parole raccolte da TMW -. Secondo me è un giocatore molto forte, con qualità tecniche importanti e buone letture. Può giocare nelle prime sette-otto squadre d'Italia. Quando ho letto poi della Fiorentina mi sono sentito rincuorato. Con noi non ha mai avuto nessun problema. Ha giocato sempre titolare, sin da quando è arrivato con Baroni. Può diventare un calciatore davvero importante".