Intervistato da Sportitalia.com, Antonio Junior Vacca, ex giocatore di Venezia e Foggia, ricorda l'esperienza con la maglia dei lagunari con particolare piacere: "Delle tre promozioni ottenute in carriera, la più bella è forse quella ottenuta con loro, anche perché poi ho coronato il sogno di approdare e rimanere in Serie A. Il ricordo più bello? Calcare i campi di stadi come San Siro: mi sono venuti i brividi ad affrontare Milan ed Inter in quello stadio”.