“Esplosività e gamba. Faceva su e giù senza fermarsi mai. È così fin da quando era in Primavera - le sue parole -. Era nel gruppetto di quelli che avevano una marcia in più. Sapevo che sarebbe arrivato, ma gli ha fatto molto bene fare esperienza all’estero tra i grandi. Raoul è sempre stato molto propenso alla fase offensiva, ma doveva migliorare sotto alcuni aspetti. Andare al Bordeaux prima e a Pescara poi lo ha aiutato tanto".

"Ha fatto il suo percorso, un po’ di gavetta come è giusto che sia - aggiunge -. Adesso si sta prendendo, piano piano, tutto quello che si merita. È da Inter, lo garantisco. Ha le carte in regola per giocarsi le sue chance in una big, nonostante la concorrenza. Con me faceva il terzino ma quanto spingeva! Su e giù per quella fascia. Ha dimostrato poi negli anni che è fatto per giocare largo a cinque. Ha le qualità per fare bene ovunque. Non sono frasi fatte, te lo assicuro. Si merita tutto".