Toine Manders, europarlamentare olandese, s'è espresso sulla Superlega: "Sono contrario a un campionato chiuso per i ricchi, ma faccio il tifo per un campionato europeo aperto: grande incontro con Bernd Reichart. I club dell’UE devono giocare nelle loro competizioni nazionali durante i fine settimana; nei turni infrasettimanali nella lega europea. Salviamo il calcio europeo e costruiamo l’identità dell’Unione Europea", ha detto in un messaggio pubblicato sui suoi canali social.