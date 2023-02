Intervistato da Calciomercato.com , l'avvocato Giuseppe La Scala (vice-presidente dell'associazione piccoli azionisti del Milan) ha commentato, dal punto di vista giuridico, cosa rischia la Juventus dal punto di vista penale per le violazioni contestate dalla Procura della Repubblica di Torino. Presto infatti si deciderà sul possibile processo che sarà originato dall'Inchiesta Prisma e in cui il club bianconero è accusato, insieme a 12 dei suoi dirigenti, di falso in bilancio e aggiotaggio fra plusvalenze fittizie e manovra stipendi.

La Scala non usa giri di parole in merito: "Non esiste alcun tribunale civile o penale che assolverà la Juventus. Le violazioni sono evidenti per il quadro probatorio che abbiamo visto e rischia multe salatissime".