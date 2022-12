Intervistato dal quotidiano Tuttosport, l'avvocato Eduardo Chiacchio espone il suo punto di vista sulla vicenda giudiziaria che sta affliggendo la Juventus: "Io posso rispondere in maniera tecnica, ispirandomi ai principi generali, non ho nessuna intenzione di sovrappormi a chi dovrà difendere la Juventus, colleghi preparatissimi. Ma se mi si chiede cosa penso, alcune riflessioni vengono naturali. Partiamo delle plusvalenze e poi arriviamo alla manovra stipendi. La mia esperienza sulle plusvalenze è varia e in passato ho difeso il Novara per il passaggio di giocatori con la Juventus, procedimento concluso con il proscioglimento. Le plusvalenze rappresentano forse la voce più importante per come incidono nel bilancio dei club e su queste operazioni ci sono già state due sentenze che hanno portato all’assoluzione di tutti i club portati in giudizio dalla Procura federale. Per cui...