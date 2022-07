"Non ho neanche le carte per parlare di qualcosa di più della salvezza. Ogni anno, con i cambiamenti legati ad allenatore e giocatori, un pochino si riazzera la cosa. Ma è importante che la spina dorsale rimanga". Lo dice Marco Davide Faraoni, capitano dell'Helles Verona, nell'intervista concessa a L'Arena.

L'ex nerazzurro ha parlato anche dei volti nuovi della Serie A, con un chiaro augurio per il futuro di uno obiettivo dell'Inter: "Di Maria l’ho sempre visto in tv e ammirato per le sue qualità tecniche. Ma a me fa impazzire Dybala. E spero possa rimanere in Serie A perché è un valore aggiunto".