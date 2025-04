Prosegue la stagione negativa del Milan che perde anche il giorno di Pasqua. A festeggiare, a San Siro, questa volta è l'Atalanta, che consolida così il terzo posto in classifica blindando le speranze di qualificazione in Champions League. A decidere la sfida è la rete di Ederson, nel momento più positivo dei rossoneri. A tre giorni dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, un'altra botta per il morale del Diavolo.