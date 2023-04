Intervistato dal Corriere della Sera, l'architetto svizzero Mario Botta, autore della nuova torre per il teatro La Scala che sarà in funzione a partire dall'anno prossimo, dice la sua sul progetto del nuovo stadio di Milano: "Chiedono lo stadio perché è un business redditizio. Milan e Inter sono brand, richiami e i proprietari vogliono svenderli per avere dei centri commerciali sempre più redditizi. Gli architetti sono intrappolati in questa condizione di non avere una vera committenza. La finanza non è una committenza. La città diventa un’occasione di consumo.