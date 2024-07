Progresso significa fare passi in avanti tra componenti diverse dell'agire umano. Politica e sport possono intrecciarsi, come nel tema dello Ius Soli Sportivo, per il quale il presidente del CONI Giovanni Malagò continua a premere ormai da tempo: "Vorrei far veder loro cosa succede a un ragazzo nato in Italia da genitori stranieri. Fino ai 18 anni veste l'azzurro - spiega ai microfoni de Il Sole 24 Ore -. Poi, a 18 anni, per rappresentare l'Italia deve essere cittadino italiano e inizia un inferno burocratico. Non è mia competenza parlare di ius soli, ma, senza lo ius soli sportivo, rischiamo di perdere tanti talenti sui quali abbiamo investito perché lasciano lo sport o cambiano Paese", ha concluso.