Alla vigilia della partita contro lo Stoccarda, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid campione in carica della Champions League, lancia un appello a UEFA e FIFA. Parlando dei tanti infortuni che hanno tormentato l'avvio di stagione delle Merengues, Ancelotti chiede una riflessione sui calendari: È una cosa che non possiamo controllare. Ci proviamo, ma non possiamo fare molto: il calendario è troppo esigente. Domani inizia una nuova competizione e vediamo come andrà, magari sarà più divertente di prima ma al momento abbiamo una sola certezza, che dobbiamo giocare due partite in più. Se gli organismi di comando del calcio non iniziano a pensare che i giocatori si fanno male perché si gioca troppo abbiamo un problema. Chiedo che facciano una riflessione sulla riduzione del numero di partite per avere competizioni più attrattive”.