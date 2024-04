“Il 22 aprile è il loro 5 maggio“. Con queste parole il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo ha salutato i giornalisti fuori dal Parlamento, dopo la vittoria scudetto dell’Inter nel derby contro il Milan. Cattaneo, tifoso interista, si è presentato a Montecitorio con la sciarpa nerazzurra e non rinuncia a prendere in giro i parlamentari che tifano rossonero: "Per carità rispetto, ma un po’ di sfottò ci sta… Io tutta la rubrica dei colleghi milanisti l’ho presa: ho appena accolto Maurizio Lupi, il presidente del Milan Club, con questa sciarpa: era un po’ contrariato, ma deve prenderne atto". Il forzista poi si complimenta anche con Simone Inzaghi ed i giocatori dell’Inter, autori di una grande annata.

Cattaneo lancia poi un accorato appello a Beppe Marotta: "Inzaghi intoccabile, ma speriamo Marotta ancora di più. Marotta ha detto ad un certo punto che vorrà lasciare l’Inter per dedicarsi ai giovani: non si azzardi, abbiamo bisogno di Marotta, abbiamo bisogno di Inzaghi e di questo bel gruppo che cresce di anno in anno e che ci dà sempre più soddisfazioni. Porto la voce anche dell’Inter Club Parlamento che è presieduto nientemeno dal presidente del Senato Ignazio La Russa".