Il conduttore tv Paolo Bonolis ha parlato del suo rapporto con l'Inter nel corso di un intervento al podcast di Gianluca Gazzoli: "Una volta mi telefonò lo zio Bergomi e mi chiese di fare la telecronaca alla sua partita di addio. Gli risposi: 'No, zio, se vengo, gioco'. Lui: 'Ma come, ci sono giocatori dell'Inter attuale ed ex', maa io ero irremovibile. E così giocai. In realtà più che altro stavo lì in mezzo, ma posso vantarmi di aver fatto un assist a Ronaldo il Fenomeno.

Lui aveva preso due stecche micidiali da Riccardo Ferri e Nicola Berti. Gli aveva chiesto di non fargli male, perché la domenica doveva giocare e perché stava giocando quella partita per far piacere a Bergomi. A un certo punto, ti asserisco che si è incazzato. C'è stato un fallo a centrocampo e mi ha detto: 'Paolo, dammi sto cazzo di pallone'. Ne ha messi a sedere 7, ha scartato il portiere e ha segnato. Poi, ha dato due schiaffetti in faccia a Berti e gli ha detto: 'Io adesso faccio la doccia, tu gioca'", ha concluso.