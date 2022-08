Vittoria agevole per l'Anderlecht di Felice Mazzù, che nella terza giornata del campionato belga ha superato il Seraing col punteggio di 3-1 chiudendo la pratica nel giro di mezz'ora con la doppietta di Francis Amuzu e il gol di Fabio Silva. Partito dal primo minuto Sebastiano Esposito, la cui partita è durata 68 minuti prima che venisse rilevato da Benito Raman: prova giudicata non molto convincente per il ragazzo di scuola Inter, apparso spesso impreciso. Il tecnico biancomalva nel dopopartita difende comunque il suo attaccante: "La coppia d'attacco tra lui e Silva può ancora migliorare ed è normale. Fabio ha segnato, Sebastiano no. Ma ho visto i suoi dati ed è stato molto buono. La situazione non può solo che migliorare".